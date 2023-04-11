Похолодание с сильным ветром придет в Алтайский край 11 апреля 2023

В Барнауле во вторник столбики термометра будут колебаться от +4 до +6 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

11 апреля в течение дня в Алтайском крае синоптики прогнозируют похолодание в течение дня. Подробнее о прогнозе рассказали в региональном Гидрометцентре.

В целом по краю температура воздуха днем составит +4, +9 градусов, местами по югу до +14, но в течение дня похолодает. Ветер подует южный с переходом на западный 9-14 м/с, в юго-восточных районах порывы достигнут 15-20 м/с.

В Барнауле во вторник столбики термометра будут колебаться от +4 до +6 градусов, в течение дня похолодает до +2. Ожидается небольшой дождь, мокрый снег. Ветер южный с переходом на западный 9-14 м/с.