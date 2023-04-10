Неадекватная женщина пыталась поджечь автозаправку в Алтайском крае

Женщину задержали и для разбирательства доставили в отделение Фото: предоставлено пресс-службой

В Алтайском крае сотрудники Росгвардии задержали неадекватную женщину, которая пыталась сжечь автозаправку.

Инцидент произошел в селе Смоленское. Экипаж Росгвардии, находящийся на патрулировании получил сообщение о срабатывании тревожной кнопки на АЗС. Прибыв на вызов стражи правопорядка столкнулись в женщиной, которая находилась в неадекватном состоянии. Она заявила, что собирается сжечь заправку.

– В подтверждение своих намерений злоумышленница направилась к заправочным колонкам, слила на асфальт остатки топлива и подожгла его, - сообщают в ведомстве.

Нарушительницу задержали и доставили отделение. Зачем и с какой целью 35-летняя селянка решила устроить поджог, теперь разбирается полиция.