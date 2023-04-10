Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 12:15

Терраса Нагорного парка Барнаула частично разрушилась

Власти обещают все восстановить
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Поврежденный участок террасы

Поврежденный участок террасы

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Терраса Нагорного парка Барнаула не выдержала испытания суровой сибирской зимой и частично разрушилась.

– На первой террасе Нагорного парка со стороны улицы Мамонтова под асфальтовым и плиточным покрытием образовались подземные пустоты, произошло размытие террасного склона. Это произошло из-за промыва талыми водами основания грунта, - подтверждают в администрации города.

Эксперты продолжают исследовать территорию. После завершения анализа будет составлен план работ. Уже известно наверняка, что придется восстанавливать асфальтовое покрытие и газон. Чтобы отдыхающие не пострадали, опасную территорию пока что огородили.