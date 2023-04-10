Терраса Нагорного парка Барнаула частично разрушилась

Поврежденный участок террасы
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Терраса Нагорного парка Барнаула не выдержала испытания суровой сибирской зимой и частично разрушилась.
– На первой террасе Нагорного парка со стороны улицы Мамонтова под асфальтовым и плиточным покрытием образовались подземные пустоты, произошло размытие террасного склона. Это произошло из-за промыва талыми водами основания грунта, - подтверждают в администрации города.
Эксперты продолжают исследовать территорию. После завершения анализа будет составлен план работ. Уже известно наверняка, что придется восстанавливать асфальтовое покрытие и газон. Чтобы отдыхающие не пострадали, опасную территорию пока что огородили.