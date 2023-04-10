Стало известно, кто может стать новым главой Железнодорожного района Барнаула

Михаил Звягинцев сегодня отработал последний день на посту главы района Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Журналисты выяснили, кто претендует на пост нового главы Железнодорожного района Барнаула. Об этом пишет «Толк».

– Новым главой Железнодорожного района Барнаула станет Андрей Курышин, до сих пор руководивший муниципальным предприятием «Автодорстрой», которое отвечает, в том числе, за уборку улиц города и их приведение в порядок, – пишет издание.

Напомним, нынешний глава района Михаил Звягинцев сегодня отработал последний день. О его уходе стало известно во время аппаратного совещания в администрации города. С 11 апреля исполнять обязанности главы будет его первый зам Лев Ночевной.

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