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НовостиОбщество10 апреля 2023 9:45

Водителям скорой помощи в Алтайском крае добавят зарплату

До конца месяца они получат все выплаты
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Зарплата водителей вырастет на 15-17%

Зарплата водителей вырастет на 15-17%

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о дополнительных выплатах водителям скорой помощи в регионе.

– Работа на скорой — тяжелый и важный труд, и я принял решение о ежемесячных дополнительных стимулирующих выплатах водителям по 5 тысяч рублей. Их будут получать более 600 человек, - пишет губернатор в своем телеграм-канале.

До конца текущего месяца министерство здравоохранения должно перечислить своим сотрудникам выплаты за весь период с начала года. Таким образом, зарплата у водителей «скорых» вырастет на 15-17%, но на этом, как пообещал губернатор, останавливаться власти края не планируют.