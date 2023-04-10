Глава Железнодорожного района Барнаула покинул пост

Михаил Звягинцев Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 11 апреля прекращаются полномочия главы Железнодорожного района Барнаула Михаила Звягинцева. Об этом сообщили сегодня во время аппаратного совещания в администрации города.

– Глава города поблагодарил Михаила Николаевича за безупречную эффективную муниципальную службу в органах местного самоуправления и вручил знак «Отличник муниципальной службы города Барнаула», - сообщает пресс-центр мэрии.

В ответном слове Звягинцев поблагодарил главу города Вячеслава Франка и своих коллег за совместную работу на благо Барнаула и района.

Начиная с завтрашнего дня и.о. главы Железнодорожного района возложены на Льва Ночевного.