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НовостиПолитика10 апреля 2023 8:16

Глава Железнодорожного района Барнаула покинул пост

На его место назначен исполняющий обязанности
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Михаил Звягинцев

Михаил Звягинцев

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 11 апреля прекращаются полномочия главы Железнодорожного района Барнаула Михаила Звягинцева. Об этом сообщили сегодня во время аппаратного совещания в администрации города.

– Глава города поблагодарил Михаила Николаевича за безупречную эффективную муниципальную службу в органах местного самоуправления и вручил знак «Отличник муниципальной службы города Барнаула», - сообщает пресс-центр мэрии.

В ответном слове Звягинцев поблагодарил главу города Вячеслава Франка и своих коллег за совместную работу на благо Барнаула и района.

Начиная с завтрашнего дня и.о. главы Железнодорожного района возложены на Льва Ночевного.