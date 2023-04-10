Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 7:21

Барнаульцы могут бесплатно проверить свое здоровье

Врачи возьмут кровь на анализ, измерят давление и рассчитают ИМТ
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Одно из исследований - сахар в крови

Одно из исследований - сахар в крови

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 10 по 12 апреля жители Барнаула смогут бесплатно провести медобследование.

Оно включает в себя уровень сахара в крови, холестерин, угарный газ в выдыхаемом воздухе (для курящих).

– Кроме того медики проверят работу сердца, мышечную силу рук, измерят внутриглазное и артериальное давление, на основе антропометрических показателей рассчитают индекс массы тела, - сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

Акцию проводят в рамках тематической недели популяризации здорового питания. Пройти медобследование можно с 10 до 15 часов в ТРЦ «Заря» (улица Власихинская, 166). При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.