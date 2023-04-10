В первом квартале выдачи автокредитов выросли на четверть

Всего по итогам первого квартала на покупку транспортных средств физлица получили около 250 млрд рублей. Это примерно на четверть превосходит итоги января-марта прошлого года и на 8% - рекордного 2021 года.

ВТБ за январь-март 2023 года оформил около 18,2 тысяч автокредитов более чем на 22 млрд рублей, что по объему почти в 1,5 раза превысило итоги аналогичного периода 2022 года. Самым активным оказался последний месяц квартала: выдачи составили более 8,7 млрд рублей. Это на 35% больше, чем результат банка в феврале и выше среднерыночной динамики за март.

В Сибирском федеральном округе клиенты банка в первом квартале получили более 1,2 тысячи кредитов на покупку автомобилей на общую сумму около 1,4 млрд рублей. По сравнению с сопоставимым периодом прошлого года объем продаж вырос на 70%. Среди регионов Сибири первое место по объему продаж в сети банка занял Красноярский край (375 млн рублей), на второй строчке – Иркутская область (245 млн), на третьей – Новосибирская область (230 млн).

Средняя сумма одного автокредита в Сибири по итогам квартала составила 1,1 млн рублей.

«В условиях ограниченного выбора новых автомобилей на российском рынке высокую долю в выдачах кредитов по-прежнему занимают транспортные средства с пробегом. В январе-марте машины на вторичном рынке приобрели 60% наших клиентов. Наибольший интерес заёмщики проявляли к маркам Kia, Hyundai и Lada, а средний возраст приобретаемого авто составил 7,2 года. Мы ожидаем, что по мере расширения ассортимента брендов новые транспортные средства начнут отвоевывать свои позиции и рынок будет возвращаться к сбалансированным значениям», – прокомментировал начальник управления партнёрских продаж авто, вице-президент банка Владимир Высоцкий.