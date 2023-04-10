20-летний парень пропал в Барнауле

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле уже два месяца неизвестно местонахождение 20-летнего Александра Ходакова.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», Ходаков Александр Сергеевич пропал еще 11 февраля. По сей день информации о нем нет.

Приметы Александра: рост 182 сантиметра, телосложение плотное, темно-русые волосы, глаза голубые. В чем был одет - не установлено.

Сообщить информацию о пропавшем молодом человеке можно по круглосуточному телефону отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

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