Предостережение внесли барнаульскому детсаду после жалоб на тараканов

Ситуация в детских садах находится на контроле Фото: Анна СЕМИНА

Роспотребнадзор по Алтайскому краю провел проверку в барнаульском детском саду №63, на который жаловались родители. Якобы там водятся тараканы.

– В Роспотребнадзоре рассказали, что 27 марта в управление обратились родители, чьи дети посещают дошкольное учреждение. Они пожаловались на скопление тараканов в раздевалках, - пишет «Банкфакс», получивший от ведомства ответ на запрос.

Очень странно, но тараканы встречались даже в шкафчиках для одежды, хотя там, по идее, продуктов питания не должно было быть. Специалисты ведомства провели проверку. Перед этим в учреждении обработали помещения от насекомых.

И все же в адрес детского сада было внесено предостережение о том, что санитарные нарушения недопустимы. Кроме того, в Роспотребнадзоре пояснили, что в подобных учреджениях дезинсекцию должны проводить не менее двух раз в месяц. Эта была внеплановая.