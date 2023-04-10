Три тысячи барнаульцев 10 апреля остались без горячей воды

Воду отключили всего на несколько часов Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 10 апреля, в Барнауле под временное отключение горячей воды попали три тысячи горожан.

– Подачу ресурса планируется восстановить к 14 часам, - добавили в СГК.

По информации компании, в настоящее время ведутся работы в ЦТП №534 по адресу: улица Антона Петрова, 256а и ЦТП №231 по улице Песчаная, 89а.

В списке отключенных зданий попали дома на улице Попова, 96, Антона Петрова, 250, 256, 252 (детский сад №207), 258 (лицей «Сигма»), Песчаная, 89, 108 и проспект Красноармейский, 62 (гимназия №27), 64, 72.