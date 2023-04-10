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НовостиОбщество10 апреля 2023 3:50

Участок на въезде в Бийск вновь выставили на торги

Первый аукцион не состоялся
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Участок под застройку. Фото: Публичная Кадастровая карта на Яндекс.Карте

Участок под застройку. Фото: Публичная Кадастровая карта на Яндекс.Карте

Администрация Бийска в очередной раз выставила на торги земельный участок на въезде в город.

Речь идет об участке площадь 5,6 тысяч квадратных метров. Он располагается напротив действующего придорожного комплекса «Горная страна». Начальная цена лота составляет 703000 рублей. Срок аренды – 66 месяцев. Заявки на участие в открытом аукционе принимают до 12 мая, а непосредственно торги должны состояться 18 мая.

Согласно назначению, на указанной земле должен появиться магазин, кафе или центр бытового обслуживания. Об этом говорится в карточке объекта.

Напомним, в феврале уже должен был состояться первый аукцион, но желающих не нашлось.