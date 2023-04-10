Два брата пропали из алтайской школы-интерната

Пропавшие братья. Фото: СУ СК РФ по РА

8 апреля два брата-воспитанника школы-интерната из Горно-Алтайска отпросились в магазин за покупками и не вернулись. Их подали в розыск.

Предварительно установлено, что 8 апреля около 10 утра два воспитанника КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова» отпросились в магазин. Они ушли в неизвестном направлении, после чего информации об их местонахождении нет. У них есть сотовый телефон, но на связь подростки не выходят.

– Поскольку подростки не вернулись в школу-интернат, работники образовательной организации вечером того же дня обратились в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетних. Ранее мальчики уже уходили самовольности из дома и школы-интерната, состоят на профилактическом учёте. Организованные поиски несовершеннолетнего результатов не принесли, - сообщают в СУСК РФ по Республике Алтай.

Приметы подростков: на вид 15-17 лет, среднего телосложения, рост около 160-165 см, волосы – короткие темно-русые, глаза карие.

Когда ребята уходили в магазин, Алексей Гаврилов был одет в черную куртку со вставками синего цвета, его брат Николай Гаврилов – в синюю куртку с капюшоном. Оба были в спортивных брюках черного цвета, кроссовках. Николай был в черной шапке.

Сообщить информацию о подростках можно в Следственный комитет: 649006, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, д. 79, а также по телефону 8-913-999-9072 (дежурному по следственному управлению) или 8 913-999-92-16 (дежурному следователю городского следственного отдела); либо в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: 02 или 8 (388-22) 92500 в ОМВД России по городу Горно-Алтайску.