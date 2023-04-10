На Павловском тракте в Барнауле произошло ДТП

ДТП на Павловском тракте. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

Вечером в воскресенье, 9 апреля, в Барнауле произошло ДТП на Павловском тракте. Об этом рассказали очевидцы.

– На пересечении улиц Бабуркина и Павловского тракта произошло столкновение легковых автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики, - говорится в сообщении паблика «Инцидент Барнаул».

Судя по видео с регистратора одного из участников движения, водитель «Рено» поворачивал с Павловского тракта налево и не пропустил встречные автомобили, которые еще продолжали движение на мигающий зеленый. В этот момент ему в бок врезалась другая машина.

О возможных пострадавших информации нет.

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