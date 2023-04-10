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НовостиОбщество10 апреля 2023 2:04

В Барнауле продается огромный дом с банным комплексом

Его оценили в 25 млн рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Объявление о продаже. Скриншот сайта Авито

Объявление о продаже. Скриншот сайта Авито

В Барнауле выставили на продажу огромный дом в экологически чистом районе, а бонусом к нему идет банный комплекс.

Причем по словам владельца, дом располагается недалеко от центра города, но при этом это достаточно чистое и тихое место.

– В доме большая гостиная -столовая с высокими потолками, кухня, два санузла, джакузи , душ, - говорится в объявлении на сайте Авито.

В подвале этого же дома сауна, комната отдыха и три спальни. А вот непосредственно банный комплекс находится на территории участка. В нем уже начали возводить бассейн, но требуется доделка. А еще есть детская площадка. Так что дом подойдет для большой семьи.

Стоимость объекта составляет 25 млн рублей.