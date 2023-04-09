Жительницу Алтая обвинили в истязании приемного 8-летнего сына

Женщина обращалась с ребенком в грубой форме, систематически наносила побои Фото: СУ СК по Республике Алтай

48-летнюю жительницу Усть-Канского района Республики Алтай обвинили в истязании приемного сына. Дело по статьям 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) направлено в суд, сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, под опекой женщины находились трое детей в возрасте 6, 8 и 12 лет. С декабря 2021 года по сентябрь 2022 года она по малозначительным поводам истязала 8-летнего мальчика: обращалась с ним в грубой форме, систематически наносила побои.

«Поводами для истязаний были неудовлетворительные поведение или успеваемость в школе, какие-либо проступки ребенка», - сказали в ведомстве.

Мальчик рассказал об этом учителю и показал ему многочисленные следы побоев на теле. Педагог незамедлительно сообщили в правоохранительные органы.

Женщина вину не признала, однако следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Все дети из семьи изъяты и находятся в специализированном учреждении.

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