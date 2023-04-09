Погода в Алтайском крае 10 апреля 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

10 апреля в Алтайском крае потеплеет до +13 градусов, сообщают синоптики.

- Температура составит +8,+13 градусов, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с, - передает прогноз Гидрометцентр края.

В Барнауле завтра также преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Температура будет держаться в пределах +3,+5 градусов.

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