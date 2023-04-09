На Алтае пропал 20-летний парень в синей толстовке и с черной сумкой

Ориентировка на пропавшего
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 20-летнего жителя села Налобиха Косихинского района Ярослава Пронина.
Молодой человек ушел из дома 7 апреля и не вернулся. Приметы пропавшего: рост 168 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в серую куртку, синюю толстовку, штаны и ботинки черного цвета. При себе имел черную сумку.
Если вам что-либо известно о Ярославе, просьба звонить по тел. 112 или 8-800-700-54-52.
Отмечается, что молодой человек может находиться в другом районе края.
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