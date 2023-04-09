Губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале рассказал о поддержке учителей

В этом году принято решение увеличить премии победителям краевого конкурса лучших педагогических работников Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем телеграм-канале рассказал о поддержке учителей.

Он отметил, что наш край — единственный регион в России, где каждый год сельские учителя-просветители получают губернаторские премии по 125 тыс. рублей, в том числе и те, которые уже на пенсии. По миллиону рублей по программе «Земский учитель» получают те, кто переехали работать в села или в небольшие города с населением до 50 тысяч человек.

- А в этом году я принял решение увеличить премии победителям краевого конкурса лучших педагогических работников с 50 до 75 тыс. рублей. Тем, кто стал лучшим в номинации «За верность профессии» — со 100 до 150 тыс. рублей, - добавил глава края.

Он подчеркнул, что есть и другие меры поддержки в сфере образования. Так, в этом году заложено 1,2 млрд рублей на капремонт 27 школ.

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«Вижу, что парк пользуется популярностью, и я сам люблю здесь гулять с женой и с нашими собаками», - отметил глава края (подробнее)