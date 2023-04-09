На Алтае из-за подмыва провалилась межпоселковая дорога

Паводок в Алтайском крае 2023
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Первомайском районе провалилась дорога между поселком Логовское и садоводством «Новый мир», сообщили в ГУ МЧС по региону.
Как пояснили в ведомстве, это произошло из-за того, что снег начал быстро таять. 6-7 апреля часть дороги подмыло, и она провалилась. 10 апреля дорожники проведут отсыпку.
«В садоводстве постоянно никто не проживает, дорога перекрыта, выставлены знаки», – отметили в МЧС.
Ранее в соцсетях также появилась информация о переливе воды через дорогу в поселке Сорочий Лог Первомайского района. Однако, по данным МЧС, с 8 апреля вода идет по трубам, перелива нет. На место направлена группу гарнизона.
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