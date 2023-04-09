В Барнауле предложили снести «Тандыр» и продлить сквер медиков

Сквер медиков в Барнауле Фото: Виталий БАРАБАШ

Проект реконструкции торговой точки на ул. Чкалова, 60а, рядом со сквером медиков обсудили на заседании градсовета в Барнауле, сообщает amic.ru.

Собственник планирует торговать там овощами и фруктами. Автор проекта Сергей Черепанов предлагает «вписать» магазин в единое архитектурное пространство с кафе «Тандыр», чтобы получилось прямоугольное здание из четырех блоков с отдельными входами.

Замглавы Барнаула Андрей Федоров заметил, что этот объект временный и может закрыться в любой момент. Он посчитал более целесообразным взять цвета здания АГМУ или нового дома, который начали строить по соседству.

Однако некоторые эксперты предложили вовсе снести объект и продлить сквер.

«Нужно снести «Тандыр» и привязывать магазин к площадке, потому что окружающая застройка совсем другая. Этот павильон – иначе не могу назвать – уродует ее», – отметил архитектор Сергей Шадрин.

Такую позицию поддержал и архитектор Сергей Боженко, заявив, что узаконение таких построек - тема для следственного комитета.

Федоров же уточнил, что это объект частной собственности и просто так его нельзя снести даже ради сквера. Поэтому в качестве альтернативы предложил доработать проект.

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