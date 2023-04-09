Сильный ветер и до +7 ожидается днем 9 апреля в Алтайском крае

Сухая трава легко загорается от любой искры Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Днем 9 апреля в Алтайском крае ожидается ветреная погода.

По данным Гидрометцентра, местами порывы достигнут 15-20 метров в секунду. При этом температура будет держаться в диапазоне +2,+7 градусов. На востоке региона прогнозируют небольшой мокрый снег, на дорогах местами - гололедицу.

Сотрудники МЧС края при сильном ветре советуют находиться в помещении с закрытыми окнами. А на улице не следует укрываться под деревьями, прятаться около стен домов и стоять у рекламных щитов.

Также в ветреную погоду следует быть осторожными с огнем. Сухая трава легко загорается от любой искры. Пожар легко разгорается и может перейти на жилые дома.