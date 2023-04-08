Мошенники выманили у жительницы Алтайского края 1,5 млн рублей

Мошенников ищут Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Алтайского края перевела мошенникам 1,5 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По предварительным данным, женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником спецслужб. Мужчина сказал, что кто-то снимает деньги со счета и дал контакт человека, который поможет сохранить сбережения.

Через некоторое время женщина перезвонил другой человек и предложил переложить деньги на другой счет. Также, чтобы якобы перебить заявку мошенников, требовалось быстро оформить кредит.

- Женщина оформила кредит в двух банках на 150 и 625 тысяч плюс страховку, затем оформила еще две кредитные карты на 113 тысяч, - пояснили в ведомстве.

После этого жительница Алтайского каря перевела аферистам деньги на общую сумму около 1,5 млн рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело и ищут мошенников. Жителей региона призывают быть бдительными.