Мошенники выманили у жительницы Алтайского края 1,5 млн рублей

Мошенников ищут
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жительница Алтайского края перевела мошенникам 1,5 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По предварительным данным, женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником спецслужб. Мужчина сказал, что кто-то снимает деньги со счета и дал контакт человека, который поможет сохранить сбережения.
Через некоторое время женщина перезвонил другой человек и предложил переложить деньги на другой счет. Также, чтобы якобы перебить заявку мошенников, требовалось быстро оформить кредит.
- Женщина оформила кредит в двух банках на 150 и 625 тысяч плюс страховку, затем оформила еще две кредитные карты на 113 тысяч, - пояснили в ведомстве.
После этого жительница Алтайского каря перевела аферистам деньги на общую сумму около 1,5 млн рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело и ищут мошенников. Жителей региона призывают быть бдительными.