Жителя Новоалтайска насмерть сбил поезд

Пострадавший скончался Фото: Олег УКЛАДОВ

7 апреля в Новоалтайске поезд сбил 32-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте ЧП. Подробности случившегося рассказали в УТ МВД России по СФО.

Мужчина шел вдоль железнодорожного полотна, надев на голову капюшон. На станции Алтайская машинист заметил его, сигналил, но горожанин захотел перебежать перед приближающимся поездом.

После экстренного торможения поезд затормозил, однако избежать наезда на 32-летнего жителя Новоалтайска не удалось. Мужчина скончался на месте.

Правоохранители проводят проверку. Жителей региона призывают не забывать о соблюдении мер безопасности на железной дороге.

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