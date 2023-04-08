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НовостиОбщество8 апреля 2023 7:23

В Барнауле провели необычную акцию в честь Всемирного дня здоровья

Горожанам раздавали яблоки
Герман Архаров
Всего в опросе приняли участие 30 человек

Всего в опросе приняли участие 30 человек

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

7 апреля во Всемирный день здоровья в Железнодорожном районе краевой столицы прошла необычная акция. Об этом пишет мэрия

У барнаульцев спрашивали, занимаются ли они спортом и придерживаются ли правильного питания. Каждому из респондентов давали яблоко, а также рассказывали о празднике.

Всего в опросе приняли участие 30 человек, не все из них слышали о Всемирном дне здоровья. Благодаря акции люди узнали о празднике.