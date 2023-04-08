В Барнауле провели необычную акцию в честь Всемирного дня здоровья

Всего в опросе приняли участие 30 человек Фото: пресс-службы администрации Барнаула

7 апреля во Всемирный день здоровья в Железнодорожном районе краевой столицы прошла необычная акция. Об этом пишет мэрия

У барнаульцев спрашивали, занимаются ли они спортом и придерживаются ли правильного питания. Каждому из респондентов давали яблоко, а также рассказывали о празднике.

Всего в опросе приняли участие 30 человек, не все из них слышали о Всемирном дне здоровья. Благодаря акции люди узнали о празднике.