В Барнауле провели необычную акцию в честь Всемирного дня здоровья

Всего в опросе приняли участие 30 человек
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
7 апреля во Всемирный день здоровья в Железнодорожном районе краевой столицы прошла необычная акция. Об этом пишет мэрия
У барнаульцев спрашивали, занимаются ли они спортом и придерживаются ли правильного питания. Каждому из респондентов давали яблоко, а также рассказывали о празднике.
Всего в опросе приняли участие 30 человек, не все из них слышали о Всемирном дне здоровья. Благодаря акции люди узнали о празднике.