250 алтайских медработников получили региональные соцвыплаты

На следующей неделе перечислят выплаты за февраль Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае медики уже начали получать региональные соцвыплаты. Об этом сообщает минздрав региона.

Реестры на выплаты за январь и февраль приняли от 70 медицинских организаций. 250 работников из 44 медицинских организаций уже получили выплаты за январь на общую сумму более 2 млн рублей. Остальные медики получат средства в ближайшее время.

На следующей неделе перечислят выплаты за февраль. В группу получателей вошли специалисты наркологической, психиатрической, фтизиатрической служб, которые оказывают помощь в поликлиниках.

Напомним, спецвыплаты установили в марте по инициативе главы Алтайского края Виктора Томенко. Всего деньги получат около 500 человек, в 2023 году на эти цели потратят примерно 70 млн рублей.