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НовостиОбщество8 апреля 2023 6:10

250 алтайских медработников получили региональные соцвыплаты

Всего на выплаты в 2023 году потратят около 70 млн рублей
Герман Архаров
На следующей неделе перечислят выплаты за февраль

На следующей неделе перечислят выплаты за февраль

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае медики уже начали получать региональные соцвыплаты. Об этом сообщает минздрав региона.

Реестры на выплаты за январь и февраль приняли от 70 медицинских организаций. 250 работников из 44 медицинских организаций уже получили выплаты за январь на общую сумму более 2 млн рублей. Остальные медики получат средства в ближайшее время.

На следующей неделе перечислят выплаты за февраль. В группу получателей вошли специалисты наркологической, психиатрической, фтизиатрической служб, которые оказывают помощь в поликлиниках.

Напомним, спецвыплаты установили в марте по инициативе главы Алтайского края Виктора Томенко. Всего деньги получат около 500 человек, в 2023 году на эти цели потратят примерно 70 млн рублей.