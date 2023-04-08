На Алтае простились с мужчиной, погибшим в зоне СВО

Мужчина погиб 28 февраля
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Завьяловском районе Алтайского края простились с погибшим в зоне спецоперации Георгием Зотовым. Об этом сообщает газета «Светлый путь».
Известно, что житель региона принимал участие в СВО в качестве добровольца с января и погиб 28 февраля.
Проводить Георгия Зотова в последний путь в поселке Краснодубровском собрались как односельчане, так и жители других населенных пунктов Завьяловского района.
Соболезнования родным и близким мужчины принесли глава Завьяловского сельсовета Елена Голобородько, а также военный комиссар по Завьяловскому и Баевскому районам Виктор Шабанов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«И при встрече искры в глазах загорятся у нас»: жена погибшего военного рассказала, о чем писал ей любимый
В честь погибшего алтайского бойца назовут антидроновое ружье (подробнее)