На Алтае простились с мужчиной, погибшим в зоне СВО

Мужчина погиб 28 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

В Завьяловском районе Алтайского края простились с погибшим в зоне спецоперации Георгием Зотовым. Об этом сообщает газета «Светлый путь».

Известно, что житель региона принимал участие в СВО в качестве добровольца с января и погиб 28 февраля.

Проводить Георгия Зотова в последний путь в поселке Краснодубровском собрались как односельчане, так и жители других населенных пунктов Завьяловского района.

Соболезнования родным и близким мужчины принесли глава Завьяловского сельсовета Елена Голобородько, а также военный комиссар по Завьяловскому и Баевскому районам Виктор Шабанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«И при встрече искры в глазах загорятся у нас»: жена погибшего военного рассказала, о чем писал ей любимый

В честь погибшего алтайского бойца назовут антидроновое ружье (подробнее)