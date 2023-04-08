До -2 градусов похолодает 8 апреля в Алтайском крае

В Барнауле днем 8 апреля столбики термометров покажут -1…+1 градус Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 8 апреля, в Алтайском крае заметно похолодает. Днем температура воздуха составит -2…+3 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

В отдельных районах края выпадет снег и мокрый снег, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Будет дуть северный ветер, 4-9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем 8 апреля столбики термометров покажут -1…+1 градус. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Подует северный ветер, 4-9 м/с.

Ранее мы подробно рассказывали, с чем связано похолодание в Алтайском крае.

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