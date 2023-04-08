Губернатор Томенко призвал алтайскую молодежь оставаться жить и работать в регионе

После окончания фестиваля глава региона пообщался с участниками Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Глава Алтайского края Виктор Томенко призвал молодежь оставаться жить и работать в родном регионе. Об этом он рассказал 7 апреля во время выступления на фестивале «Студенческая весна на Алтае. Феста – 2023», пишет пресс-служба правительтсва края.

– Все, что делается сегодня в крае, – строятся новые транспортные артерии, новые дома, огромное количество объектов социальной сферы – все делается для того, чтобы вы могли себя здесь, дома реализовать. Знайте и помните про то, что сегодня наш Алтайский край нуждается в вас, в вашем потенциале, в вашей энергии, в вашем творчестве, – заявил губернатор.

Гран-при фестиваля получил творческий коллектив АлтгУ. Кроме того, вручили награды победителям соревнований «Дети Азии».

После окончания фестиваля глава региона пообщался с участниками. Он вспомнил свои студенческие годы, а также пожелал ребятам успехов в будущем. Представители разных творческих команд рассказали, как они готовились к фестивалю, трудно ли совмещать учебу с творчеством, а также о новых творческих и профессиональных планах.

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