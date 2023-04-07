Барнаульцы заговорили о новом виде автоподстав

Мастер парковки. Скриншот страницы vk.com/incident22

В социальных сетях жители Барнаула активно обсуждают, возможно, новый вид автоподстав.

Об этом рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул» Анастасия. Девушка пишет, что на днях ее подруга припарковала свой автомобиль напротив дома №76 на улице Пролетарской, а когда вернулась после работы, то обнаружила, что впритык к ней кто-то поставил другую машину.

– Подруга дождалась владельца автомобиля. Он пришел и начал обвинять ее, что она сдавала назад и помяла его машину, - продолжает Анастасия.

Но в данном случае девушке повезло. С помощью брелка сигнализации она смогла доказать, что даже не открывала машину. После того как приехал аварком и началось разбирательство, второй участник дорожного «конфликта» признал свою вину и написал расписку, что не имеет претензий.

– Ребята, будьте осторожны. Возможно, работают автоподставщики!!! – добавляет девушка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автоподставы на 50 млн рублей: в Барнауле задержали подозреваемых в мошенничестве со страховками

В Барнауле задержали группу предполагаемых мошенников, которые подозреваются в аферах со страховками после ДТП. Как сообщили в пресс-службе страховой компании «Согласие», на счету задержанных более 120 автоподстав, общий ущерб от которых превысил 50 млн рублей (подробнее)