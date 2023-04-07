Двум тысячам барнаульцев вернули отопление и горячую воду

Работы по восстановлению сети продолжаются
Фото: Анна СЕМИНА
Энергетики завершили часть работы по прокладке трубопроводов и вернули горячее водоснабжение и отопление двум тысячам барнаульцев.
– Завершены работы по замене участков трубопроводов по адресу улица Георгия Исакова, 174, - сообщили в Сибирской генерирующей компании.
По состоянию на 13.50 местного времени теплосеть поставили на циркуляцию. Работы на остальных объектах продолжаются.
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