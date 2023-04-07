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НовостиОбщество7 апреля 2023 7:37

8 апреля продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле

Горожане смогут приобрести продукты по выгодным ценам
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Торговые ряды будут работать с 10 до 14 часов

Торговые ряды будут работать с 10 до 14 часов

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Завтра, 8 апреля, в Барнауле и пригороде пройдут традиционные продовольственные ярмарки.

Жители краевой столицы смогут приобрести по выгодным ценам мясо и мясные полуфабрикаты, рыбу и рыбные продукты, масло, колбасы, кондитерские изделия и многое другое.

– Их предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула, городов и районов Алтайского края, - говорят в администрации города.

Торговые ряды будут работать с 10 до 14 часов по адресам:

- сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении улицы Молодежной и проспекта Красноармейского);

- улица Новосибирская, 16в;

- Научный городок;

- улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

- село Лебяжье, улица Центральная, 65а;

- микрорайон Затон, улица Водников, 11.