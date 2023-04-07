8 апреля продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле

Торговые ряды будут работать с 10 до 14 часов
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Завтра, 8 апреля, в Барнауле и пригороде пройдут традиционные продовольственные ярмарки.
Жители краевой столицы смогут приобрести по выгодным ценам мясо и мясные полуфабрикаты, рыбу и рыбные продукты, масло, колбасы, кондитерские изделия и многое другое.
– Их предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула, городов и районов Алтайского края, - говорят в администрации города.
Торговые ряды будут работать с 10 до 14 часов по адресам:
- сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении улицы Молодежной и проспекта Красноармейского);
- улица Новосибирская, 16в;
- Научный городок;
- улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- село Лебяжье, улица Центральная, 65а;
- микрорайон Затон, улица Водников, 11.