В Барнауле ЧОПовцы жестоко избили мужчину

Мужчина получил сильные травмы
Фото: Олег УКЛАДОВ
Утром 6 апреля в Барнауле сотрудники частного охранного предприятия жестоко избили посетителя пивбара. Об этом рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул».
По ее словам, инцидент произошел на улице Озерной, 2А.
–С 10 утра до 10:30 коло бара «Хорошее настроение» представители ЧОПа избили мужчину. Большая просьба откликнуться очевидцев этого происшествия. Мужчина сильно избили, - написала она.
К посту приложен документ из полиции о назначении судмедэкспертизы. Специалисты должны будут установить степень тяжести полученных травм, характер их получения, локализацию и т.д. Судя по заявлению, ЧОПовцы били по голове и животу и нанесли не менее 12 ударов.
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