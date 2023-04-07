Почти три тысячи барнаульцев остались без горячей воды и отопления

Замена трубопровода Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле под аварийное отключение отопления и горячей воды попали почти три тысячи жителей Индустриального района.

– Будет вестись замена трубопроводов в районе домов по улице Георгия Исакова, 174, Павловский тракт, 102 и Смирнова, 81. Сейчас на всех объектах ведутся земляные работы, после чего приступим к перекладке запланированных участков, - сообщают в СГК.

Накануне на Павловском тракте 102 раскопали теплосеть и выявили повреждение. С утра, после откачки воды, аварийная бригада приступила к сварочным работам. Завершить восстановление планируют к 14.30, на улице Георгия Исакова – к 16.00, а на Смирнова – к 18 часам.

Адреса домов, попавших под отключение:

Г. Исакова, 172, 174 (ГВС)

Малахова, 65, 63, 128 (ГВС)

Павловский тракт 102, 86 (ГВС)

Смирнова 81, 83 (ГВС и отопление)

Э. Алексеевой 25 (ГВС и отопление)

Г. Исакова, 168, 168а, 170, 172, 174 (отопление)

1-й Мирный 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (отопление)

2-й Мирный 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (отопление)

Солнцева 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 (отопление)

3-й Мирный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (отопление)

4-й Мирный 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 (отопление)