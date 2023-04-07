В Барнауле пропал 12-летний мальчик в черной куртке

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

6 апреля в Барнауле пропал 12-летний мальчик. До настоящего момента его местонахождение не установлено.

Сергей Кидяров накануне ушел гулять и не вернулся. На связь с близкими не выходил. Приметы мальчика: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.

На прогулку он ушел в черной куртке, спортивных штанах и темно-синих кроссовках.

Сообщить информацию о мальчике можно по бесплатному круглосуточному номеру поискового отряда «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52 или по единому номеру 112.

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