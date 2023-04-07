Стало известно кто и зачем спилил березы в сквере Химиков в Барнауле

Спиленные березы. Фото: "Банкфакс"

Днем 6 апреля в барнаульском сквере «Химиков» появились люди, которые начали спиливать березы. ИА «Банкфакс» выяснил кто это был и что там происходит.

Местный жителей возмутил тот факт, что по их мнению сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» спиливали вовсе не больные растения, а как раз здоровые.

– Однако в профильном комитете заверили, что рабочие срезают только деревья, ранее признанные аварийными и представляющими потенциальную угрозу для окружающих. Всего планируют убрать девять растений, - пишет издание.

В будущем власти намерены ставить на рассмотрение вопрос о возобновлении зеленого ресурса и высадить новые.

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