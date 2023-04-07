Гадкие гадюки и безобидные ужи начали просыпаться на Алтае

Ужик
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В городе Бийске Алтайского края гадюки и ужи начали выходить из спячки и выползать на открытые участки местности, где их могут встретить люди.
По словам доктора биологических наук Людмилы Комаровой, все говорит о том, что в этом году этих пресмыкающихся будет много.
- Судя по погодным условиям на сегодняшний день можно предположить, что змей в этом году будет достаточно много, - рассказала она «Бийскому рабочему».
В природе гадюк можно встретить в горной местности, между камней, где они любят греться. Ужи же живут рядом с человеком. Но он совершенно безопасен. Сейчас их можно встретить лежащими на асфальте.
А вот гадюка все же может укусить, но нападает она только когда сама ощущает опасность. Если она укусит, то следует обратиться в травмпункт. Если этого невозможно по каким-то причинам, то надо перетянуть место рядом с травмой и спустить зараженную кровь.