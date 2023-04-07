Жесткое столкновение легковушек произошло в Барнауле

ДТП на Попова. Скриншот группы "Инцидент Барнаул"

Вечером 6 апреля в Барнауле на улице Попова произошло жесткое ДТП.

Как рассказали в ГИБДД, авария произошла в районе пересечения с улицей Антона Петрова. Предварительно установлено, что 66-летняя женщина за рулем Nissan во время поворота налево на свой разрешающий «зеленый» не уступила дорогу Hyundai под управлением 33-летнего мужчины. Он в свою очередь ехал по встречке и никуда поворачивать не планировал.

В результате столкновения предполагаемая виновница получала травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

Стоит отметить, что после того, как на данном участке установили светофоры, кажется, что число аварий только увеличилось. Не все водители понимают, как и когда им можно проезжать. Кроме того, играет большую роль банальная невнимательность и привычка – раньше здесь не было регулировщиков.