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НовостиОбщество7 апреля 2023 1:43

В селе Лебяжье борются с подтоплениями

Там откачивают талые воды
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Откачка воды

Откачка воды

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнульском селе Лебяжье борются с подтоплениями талыми водами, чтобы они не дошли до жилых домов.

Накануне силами управления ГОЧС и поисково-спасательного центра ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» была произведена откачка талых вод с полей по улице Тепличный комбинат.

- В общей сложности было задействовано четыре единицы водооткачивающей техники, - сообщают в мэрии.

Помимо этого в низменных местах провели отсыпку инертными материалами. Чтобы не прерывать свою работу, с вечера на участках улиц Садовой и Тепличный комбинат ограничили движение транспорта. Пускают только общественный.