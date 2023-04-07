В селе Лебяжье борются с подтоплениями

Откачка воды Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнульском селе Лебяжье борются с подтоплениями талыми водами, чтобы они не дошли до жилых домов.

Накануне силами управления ГОЧС и поисково-спасательного центра ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» была произведена откачка талых вод с полей по улице Тепличный комбинат.

- В общей сложности было задействовано четыре единицы водооткачивающей техники, - сообщают в мэрии.

Помимо этого в низменных местах провели отсыпку инертными материалами. Чтобы не прерывать свою работу, с вечера на участках улиц Садовой и Тепличный комбинат ограничили движение транспорта. Пускают только общественный.