Женщина-водитель пострадала в ДТП в Барнауле

Авария произошла на улице Попова Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 6 апреля на улице Попова в Барнауле произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает ГИБДД краевой столицы.

Как установили полицейские, водитель Nissan при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и столкнулась с Hyundai. Этот автомобиль ехал по встречному направлению прямо.

В результате аварии пострадала водитель Nissan, ей оказали помощь. Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.