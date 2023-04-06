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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 14:13

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Барнауле

Полицейские проводят проверку
Герман Архаров
Авария произошла на улице Попова

Авария произошла на улице Попова

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 6 апреля на улице Попова в Барнауле произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает ГИБДД краевой столицы.

Как установили полицейские, водитель Nissan при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и столкнулась с Hyundai. Этот автомобиль ехал по встречному направлению прямо.

В результате аварии пострадала водитель Nissan, ей оказали помощь. Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.