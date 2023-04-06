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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 12:22

В Белокурихе мужчина угнал машину в день рождения и врезался в гараж

Его задержали росгвардейцы
Герман Архаров
Фото: управление Росгвардии по региону

Фото: управление Росгвардии по региону

Житель Алтайского края угнал машину в день рождения. Мужчину задержали, сообщает управление Росгврадии по региону

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии получили ориентировку об угоне легкового автомобиля ВАЗ-2106.

– Наряды вневедомственной охраны немедленно подключились к поискам преступника и около пяти часов утра обнаружили похищенное транспортное средство в соседнем микрорайоне, – пояснили в ведомстве.

Оказалось, что угонщик не справился с управлением и врезался в кирпичный гараж. Увидев правоохранителей, мужчина попытался убежать, но его задержали. Оказалось, что местный житель был пьян и пошел на преступление в день своего рождения.

Угонщика передали полицейским. Правоохранители возбудили уголовное дело и продолжают расследование.