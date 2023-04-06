В Минприроды прокомментировали складирование ядохимикатов в Бийске

Все химикаты, которые хранились на восьми складах в разных территориях Алтайского края, переносятся на одну площадку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Минприроде Алтайского края прокомментировали, что будет с опасными отходами, которые планируют свозить в Бийск. Об этом пишет «БР».

В ведомстве отметили, что утилизировать их на территории края не будут, хотя ранее планы были именно такими. Поэтому запланировано только хранить химикаты на примыкающей к Бийску территории. Склад, где они будут находиться, расположен в километре от жилых построек и в восьми километрах от Бии. Каждый год на обеспечение хранения будут выделять 3,35 млн рублей. Эти деньги идут на принятие мер, позволяющих исключить вредное воздействие на население и окружающую среду.

Напомним, ранее Виктор Томенко пояснил, что все химикаты, которые хранились на восьми складах в разных территориях Алтайского края, переносятся на одну площадку — неподалеку от Бийска. Согласно заключению экспертов, это самое надежное место с точки зрения хранения.