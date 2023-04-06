В Барнауле работает терапевтическая группа для родственников зависимых

Занятия проводят бесплатно Фото: Вера Березовская

На базе краевого наркологического диспансера с 2003 года работает терапевтическая группа для родственников пациентов («созависимых»). Об этом сообщает минздрав Алтайского края.

Занятия проводят 1 - 2 раза в неделю. В 2023 году группу посещает 51 человек.

– Проблема зависимости - это не проблема одного человека, это проблема всей семьи, поэтому на группах подробно разбирается роль семейных отношений, прорабатывается тема «комплекса вины» у родственников, в результате чего, люди учатся правильно реагировать на манипуляции зависимого, – поделилась замглавврача по медицинской «Алтайского краевого наркологический диспансер» Татьяна Муранова.

Узнать больше информации о работе группы можно, позвонив по телефону: (3852) 63-61-15.

Ранее мы публиковали откровения анонимного алкоголика. Прочитать историю можно здесь.