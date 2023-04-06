Каждый десятый новый автомобиль продается по параллельному импорту

В продажах новых транспортных средств их доля превысила 8%.

Более 80% продаж автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, в 2023 году составляют японские и немецкие бренды. Лидерами среди них являются Toyota, Mercedes-Benz и BMW. В ТОП-10 популярных моделей, на которые приходится треть от общего числа сделок входят: Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser300; Mitsubishi Montero Sport; BMW X5; ToyotaRAV4; Chevrolet Cobalt; Toyota Camry; Lexus RX;Mercedes-Benz GLE-Class и G-Class.

«С уходом крупнейших иностранных производителей российский автомобильный рынок испытал на себе колоссальное давление. За прошедший год участники сегмента провели серьезную работу, и сейчас мы видим, что отрасль уверенно восстанавливается. Дилеры налаживают новые логистические цепочки, расширяют ассортимент марок и моделей, поэтапно наращивают объем параллельного импорта, что позволяет постепенно закрывать отложенный спрос. Сегодня мы работаем со всеми крупнейшими дилерами и предоставляем финансирование на покупку автомобилей, в том числе ввезенных по параллельному импорту. Мы готовы удовлетворить растущий спрос заемщиков в полном объеме», - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Он добавил, что увеличение ассортимента автомобилей позволило стабилизировать их стоимость. По данным НАПИ, в феврале по сравнению с январем средние цены на шесть моделей из ТОП-10 снизились в среднем на 0,6%. Остальные подорожали в среднем всего на 3,7%.

* В исследовании аналитики оценивали продажи ввезенных по параллельному импорту новых легковых автомобилей согласно перечню брендов, утвержденному Приказом Минпромторга РФ N 1532.