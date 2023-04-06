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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 10:10

Жителя Алтайского края отправят в колонию за убийство из ревности

Мужчина признал свою вину
Герман Архаров
Убийство произошло 25 октября 2022 года

Убийство произошло 25 октября 2022 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

54-летнего жителя Благовещенского района признали виновным в убийстве знакомого из ревности. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Убийство произошло 25 октября 2022 года. Как установили следствие и суд, в гости к мужчине и его сожительнице пришел друг, компания выпивала. Вскоре хозяин жилища приревновал гражданскую супругу к гостю. Он схватил нож и не менее 11 раз ударил потерпевшего. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Сельчанин полностью признал вину. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.