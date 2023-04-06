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НовостиОбщество6 апреля 2023 9:32

На Алтае после жалоб сельчан проверяют пансионат

Следователи проверят информацию, изложенную в СМИ
Герман Архаров
Следователи выехали на место

Следователи выехали на место

Фото: Олег УКЛАДОВ

После жалоб жителей Алтайского края следователи проверят пансионат для пенсионеров и инвалидов в селе Труд Топчихинского района. Об этмо сообщает СУ СК региона

В СМИ писали о том, что в пансионате живут 70 пожилых людей, многие из которых не могут самостоятельно себя обслуживать. При этом в помещении якобы не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы, а руководитель заведения ранее был судим за имущественные преступления. Так ли это, пока достоверно неизвестно.

Следователи проверят информацию, изложенную в СМИ, а также дадут правовую оценку руководству пансионата. По результатам проверки примут процессуальное решение.