На Алтае после жалоб сельчан проверяют пансионат

Следователи выехали на место Фото: Олег УКЛАДОВ

После жалоб жителей Алтайского края следователи проверят пансионат для пенсионеров и инвалидов в селе Труд Топчихинского района. Об этмо сообщает СУ СК региона

В СМИ писали о том, что в пансионате живут 70 пожилых людей, многие из которых не могут самостоятельно себя обслуживать. При этом в помещении якобы не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы, а руководитель заведения ранее был судим за имущественные преступления. Так ли это, пока достоверно неизвестно.

Следователи проверят информацию, изложенную в СМИ, а также дадут правовую оценку руководству пансионата. По результатам проверки примут процессуальное решение.