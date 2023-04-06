В садоводствах может быть светлее

Фото: пресс-служба «Россети Сибирь»

Здесь сети десяти садоводческих товариществ капитально отремонтировали энергетики и мэрия Улан-Удэ на средства региональной субсидии 56,8 млн рублей.

Результаты такой успешной практики оценили Глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Проблема энергоснабжения СНТ назрела давно и касается не только Бурятии. Электросетевое хозяйство дачных сообществ строилось ещё в советские годы для сезонного использования. В наши дни ДНТ разрослись и превратились в полноценные жилые районы, в то время как их электросетевая инфраструктура сильно изношена, а её собственников зачастую приходится долго искать.

Бурятия стала одним из первых регионов за Уралом, реализовавшим решение этой проблемы. Реконструкция электросетей позволит передать их электросетевой компании для дальнейшего обслуживания и содержания. Это направление работы региональных правительств определено поручением Президента РФ по консолидации электросетевого хозяйства с целью повышения качества энергоснабжения населения.

Алтайский край не является исключением из списка регионов, где энергетики готовы принять на баланс сети СНТ. За последние два года филиал «Алтайэнерго» уже начал обслуживать энергообъекты двух садоводческих товариществ в Бийском районе и пригороде Барнаула. Юридическая база и техническое состояние которых позволили это сделать. Положительный же опыт Бурятии в решении этого вопроса показывает, что выход из ситуации есть. И лампочка в домах жителей СНТ может светиться ярче.