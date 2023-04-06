Пенсионерку зажало в дверях автобуса в Барнауле

Фото иллюстративное Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 6 апреля в краевой столице пенсионерку зажала в дверях автобуса №20. Об этом рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

По информации одной из горожанок, пенсионерку зажало в дверях автобуса, когда женщина выходила на остановке Циолковского.

– Хорошо, что она громко закричала и я тоже. Конечно, никаких извинений от экипажа не было, – утверждает жительница краевой столицы.

Напомним, 5 апреля в Барнауле пожилому человека зажало голову дверьми автобуса №20.