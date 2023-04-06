У части бийчан отключили отопление и горячую воду

Ремонтные работы планируют завершить до 16 часов Фото: Олег УКЛАДОВ

До 16 часов 6 апреля у части жителей алтайского наукограда не будет отопления и горячей воды. Об этом сообщает в Telegram-канале «СГК Бийск».

Подачу ресурса ограничили в семи жилых домах по следующим адресам: улица Революции 78/96, 82, 84/1, 84/2, 84/5, 90, 99, 100 и 102.

В данный момент специалисты устраняют дефект квартальной теплосети подземной прокладки на переулке Мопровский,67.

Ремонтные работы планируют завершить до 16 часов.