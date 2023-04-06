В Алтайском крае дважды перекроют участки трассы 6 апреля

Водителям следует быть внимательными Фото: Анна СЕМИНА

В четверг, 6 апреля, в Алтайском крае дважды ограничат движение на дорогах из-за перемещения военных колонн. Об этом предупреждает Госавтоинспекция региона.

Движение для всех видов транспорта ограничат на следующих участках:

– с 13:30 до 14 часов на дороге «ЗАТО Сибирский – СНТ «Горизонт» (184 км а/д Р-256 «Чуйский трак»)»;

– с 22 до 2 часов на дороге «населенный пункт Бобровка – а/д «Фирсово – Бобровка – Рассказиха» – населенный пункт Фирсово – а/д Р-256 «Чуйский тракт» населенный пункт Б.Ключи».

В ГИБДД добавили, что могут изменить маршрут и время сопровождения. Автомобилистов просят отнестись к данной ситуации с пониманием.